Montella idolo in Turchia: l’ex romanista scatenato sotto la curva per gli Europei

Vincenzo Montella ci ha messo poco per diventare un idolo in Turchia. Con appena due partite alla guida della nazionale, l'ex attaccante si è preso un posto nella storia sportiva del Paese. È diventato infatti il primo commissario tecnico straniero ad ottenere la qualificazione ai prossimi campionati Europei. Decisiva l'inattesa vittoria sulla Croazia prima del successo con la Lettonia. A 49 anni l'ex aeroplanino è diventato il 21° allenatore straniero della nazionale, riuscendo lì dove in tanti avevano fallito. Il bello per l'ex bomber è arrivato però dopo il fischio finale quando si è scatenata la festa turca. Calhanoglu ad un certo punto lo ha preso per mano e lo ha trascinato letteralmente sotto il settore occupato dalla parte più calda della tifoseria turca. E qui Montella si è scatenato guidando i cori dei sostenitori con ampi gesti: prima indice davanti alla bocca per il "silenzio" e poi due colpi di tamburo a dare il la ad un'esplosione di entusiasmo. Pochi secondi dopo ecco che sono arrivati tutti i calciatori che hanno preso Montella e hanno iniziato a strattonarlo, con tanto di buffetti per condividere la gioia per il risultato. Montella in poco tempo è riuscito a stabilire un feeling eccezionale con tutto il gruppo. Basti pensare che Yunus Akgun dopo aver segnato (il suo gol è stato poi annullato), ha voluto celebrare il suo allenatore facendo l'aeroplanino, ovvero l'esultanza resa celebre proprio da Montella.