Mondiali, la Polonia rifiuta di giocare i play off con la Russia: “Basta chiacchiere”

Le parole di Lewandowski: "È la giusta decisione, non possiamo fingere che non stia accadendo nulla"

"Basta chiacchiere, è ora di agire", così la Polonia ha annunciato che non disputerà la partita dei playoff per le qualificazioni al Mondiale in Qatar contro la Russia, in programma il prossimo 24 marzo a Mosca. Dura presa di posizione da parte della nazionale del giallorosso Zalewski. La federazione polacca alla luce dell'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe ha infatti deciso di protestare in modo concreto, mettendo a rischio la stessa qualificazione al Mondiale. Il presidente della federazione polacca Cezary Kulesza su Twitter ha aggiunto che "questa è l'unica decisione corretta".