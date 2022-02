Mondiali, la Francia chiederà l’esclusione della Russia in Qatar

Le parole del presidente della Federcalcio francese: "Il mondo dello sport, e in particolare del calcio, non può restare neutrale"

Dopo la decisione di Polonia, Svezia e Repubblica Ceca di non affrontare la Russia nei play-off di marzo, la Federcalcio francese chiede l'esclusione della nazionale russa dai prossimi Mondiali di Qatar2022. Queste le parole del presidente della FFF, Noel Le Graet, a 'Le Parisien': "Non ho ancora discusso con altre federazioni ma sono favorevole all'esclusione della Russia dal prossimo Mondiale. Questo è il mio primo impulso. Di solito credo che lo sport serva a riconciliare le persone e alleviare le tensioni, ma stavolta si sta andando troppo oltre. E il mondo dello sport, e in particolare del calcio, non può restare neutrale. Di certo non mi opporrò all'esclusione della Russia".