Mondiali 2022, Qatar ko al debutto: l’Ecuador vince 2-0 con doppietta di Valencia

Senza storia la prima partita di questo Mondiale 2022 in Qatar, che ha visto in campo alle 17 i padroni di casa contro l'Ecuador. Il match inaugurale della Coppa del Mondo è stato dominato dalla squadra di Alfaro, che dà una sonora lezione di qualità e gioco al Qatar, praticamente incapace di creare occasioni. A decidere la doppietta nel primo tempo di Enner Valencia, che a 33 anni porta in vantaggio i suoi su calcio di rigore e poi raddoppia di testa. I gol del capitano dell'Ecuador sarebbero stati tre, ma al 2' Orsato ha annullato il vantaggio con l'aiuto del Var per un fuorigioco. Lo stesso Valencia si è poi infortunato al ginocchio ed è stato costretto a uscire dal campo. Domani in campo Senegal e Olanda nel girone A.