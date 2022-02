Mondiale per club: il Chelsea vince il trofeo battendo il Palmeiras 2-1

I blues battono i brasiliani conquistandosi il tetto del mondo. Decisivo il gol di Havertz su rigore al 117'

Per il Chelsea il 12 febbraio 2022 entrerà nella storia. Ieri contro il Palmeiras gli uomini di Tuchel hanno conquistato la loro prima vittoria del mondiale per club : non sono infatti bastati novanta minuti per decretare il vincitore. La partita giocata allo Stadio Mohammed bin Zayedsi di Abu Dhabi si è sbloccata nel secondo tempo, grazie a Romelu Lukaku che con un colpo di testa infilato sotto la traversa ha portato in vantaggio i suoi. Vantaggio che però dura solo dieci minuti: Veiga, infatti, al 64' ha rimesso le cose in ordine, segnando il rigore dell'1-1 che ha poi portato le due squadre ai tempi supplementari. E quando sembrava avvicinarsi lo spettro dei calci di rigore, un episodio ha cambiato tutto: dopo consultazione col Var viene assegnanto un calcio di rigore al Chelsea per fallo di mano che Kai Havertz trasforma con grande freddezza, in gol. Il popolo dei blues ha dovuto aspettare fino al 117' prima di iniziare ad urlare per la gioia.