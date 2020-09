Monchi: “Ogni club dovrebbe avere un direttore sportivo. C’è sempre bisogno di una figura così”

L’ex diesse della Roma Monchi è tornato a parlare sull’importanza del ruolo del direttore sportivo e gli aspetti essenziali che contraddistinguono la figura del diesse. Queste le sue dichiarazioni a telegraph.co.uk: “Non posso davvero credere lo United ad oggi non abbia un direttore sportivo. Tutti i club dovrebbero averne uno. Il suo ruolo principale è quello di dedicare tempo a tutto ciò che riguarda lo sport. Quando il 60-70% del budget è destinato alla prima squadra, se non hai un esperto che se ne può occupare allora diventa tutto più complicato. I club devono essere consapevoli che c’è bisogno di questa figura. Siamo l’anello di congiunzione tra lo staff tecnico, la squadra e la dirigenza. Abbiamo conoscenze nel mondo del mercato e riceviamo informazioni e report dagli scout e dagli osservatori. Non posso credere che un club non abbia un direttore sportivo”.