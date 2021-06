Molten, svelati i palloni per l’Europa e Conference League 2021/22

La superficie ruvida e il rivestimento speciale migliorano il controllo e la precisione della palla

Molten ha rilasciato il nuovo pallone per l'Europa League e per la Conference League, competizione in cui giocherà la Roma nel prossimo anno. I nuovi palloni 2021/22 sono principalmente bianchi con grafiche personalizzate in nero e arancione per l'Europa League e verde e grigio chiaro per la Conference League, quest'ultimo caratterizzato da curve geometriche. Dal punto di vista tecnico, entrambi i palloni ufficiali utilizzano la tecnologia utilizzata nel Vantaggio 5000, il modello di punta di Molten. Il Vantaggio riduce al minimo l'assorbimento d'acqua e aiuta la palla a mantenersi in forma. La superficie ruvida e il rivestimento speciale migliorano il controllo e la precisione della palla.