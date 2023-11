Moggi su Antonio Conte: “Lui desidera tornare alla Juventus”

L'ex direttore sportivo di Juventus e Napoli si è espresso sul futuro prossimo di Antonio Conte, escludendo destinazioni diverse da Torino

Redazione

Luciano Moggi, ex ds di Napoli e Juve, è intervenuto a "Televomero" parlando anche di Antonio Conte, rimasto senza squadra dopo l'esperienza inglese al Tottenham. Sul tecnico pugliese c'erano stati gli interessamenti di Roma, per un post Mourinho, e del Napoli, poco convinto dal rendimento di Rudi Garcia. In casa giallorossa un eventuale rinnovo dello Special One si fa sempre più lontano ma, stando alle parole di Moggi, l'ex ct della Nazionale ha in testa una sola strada:

"Lui desidera tornare alla Juventus, De Laurentiis l’ha contattato per la panchina ma l’allenatore ha risposto che per questa stagione vuole restare fermo. E’ una cosa a cui terrà fede, ha detto no a tutti quelli che l’hanno chiamato".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.