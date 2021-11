Mkhitaryan e Gundogan si rincontrano in campo e festeggiano sui social – FOTO

I due sono stati compagni al Borussia Dortmund

Armenia-Germania è terminata 1-4, una delusione per Mkhitaryan che ha segnato su rigore il gol della bandiera, ma si porterà con sé il ricordo dell'incontro con Ilkay Gundogan, suo ex compagno ai tempi del Borussia Dortmund. I due, oltre a salutarsi e ad abbracciarsi sul campo, si sono scambiati dei convenevoli attraverso i social: "È stato bello rivederti amico mio", ha scritto il centrocampista del ManchesterCity. L'esterno romanista ha prontamente risposto: "È stato un piacere anche per me. Buona fortuna per il resto della stagione".