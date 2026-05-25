Che in casa Juventus in queste ore regni il nervosismo e l'amarezza è una cosa più che comprensibile. Il ko contro la Fiorentina dello scorso fine settimana e il pareggio nel derby contro il Torino di ieri sera, a Champions League però già salutata, hanno macchiato il cammino di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. E proprio il tecnico di Certaldo, nell'intervista post-partita a Pressing, è esploso in diretta dopo un semplice 'Lei mister, come sta?' da parte della giornalista Monica Bertini. "L'ho sentita questa teoria: ‘È bruciato perché in Nazionale gli è successo questo…'. Si vuol riferire a questo? Vi faccio compassione? Dottoressa è che funziona così, a me me n'avanza per me di quella che è la mia reazione. E se volete, se c'è qualcuno in difficoltà, ve la metto a disposizione", ha esclamato con rabbia e veemenza l'allenatore della Juventus. A quel punto la giornalista ha voluto chiarire il senso della sua innocua domanda: "La mia era una domanda che voleva mostrare un certo tipo di sensibilità nei suoi confronti, non voleva alludere a nient'altro. Se lei pensa questo, è lei che sta pensando male. In un momento in cui si parla sempre del contesto e tutto, io invece lo chiedo alla persona come sta, vorrei capire la sua delusione". E allora Spalletti si è calmato: "Grazie, grazie. Facciamo chiarezza su questa cosa qui, mi sono portato a letto l'amarezza della partita e ho passato delle notti senza vita. Perché è così. Sei fuori dalla Champions? Fallito. Mi fanno ridere ormai queste cose. Mi manca solo la prima categoria, per il resto sono stato in tutti gli spogliatoi del calcio. Ci si vede il prossimo anno".