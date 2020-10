Milan, seduta tattica e partitella. Domani alle 14 la conferenza di Pioli

Il Milan si prepara alla sfida contro la Roma di lunedì sera. I rossoneri anche oggi sono scesi sui campi di Milanello in vista del posticipo di San Siro: dopo il riscaldamento in palestra, torello in campo e focus tecnico. Poi lavoro su possesso palla e parte tattica prima della partitella a campo ridotto. Domani alle 14 la conferenza stampa di Stefano Pioli (stesso orario anche per Paulo Fonseca), mentre alle 17.30 andrà in scena la rifinitura.

Nel Milan ci sarà ovviamente Ibrahimovic mentre Calhanoglu difficilmente riuscirà a recuperare per la panchina. Sulla trequarti pronto Brahim Diaz, che ha segnato in Champions, affiancato da Saelemaekers e Leao.