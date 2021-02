Milan, risentimento al flessore per Bennacer: a rischio la sua presenza con la Roma

Guai in vista per il Milan in vista dei prossimi impegni. Nella sfida odierna contro la Stella Rossa i rossoneri hanno dovuto registrare lo stop di Ismael Bennacer, che si è nuovamente fermato per infortunio. Come comunicato dal club rossonero, per il centrocampista si tratta di un risentimento al flessore della coscia destra. Dell’algerino ha parlato anche Stefano Pioli nel post partita: “La nota dolente è la ricaduta di Bennacer, pensavo di non correre più rischi. E’ la cosa negativa della serata. Peccato, era un ragazzo che stava dando tanto e ora si deve fermare di nuovo”. Bennacer salterà con ogni probabilità il derby con l’Inter di domenica prossima: a forte rischio anche la sua presenza nel match con la Roma.