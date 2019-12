Milan, quasi fatta per Ibrahimovic: il 30 dicembre possibile primo allenamento

Il Milan è pronto a riaccogliere Zlatan Ibrahimovic. Come riporta Repubblica.it, è quasi fatta per il ritorno dello svedese in rossonero: pronto un contratto di sei mesi fino a giugno 2020 con clausola di prolungamento per un altro anno legata al numero dei gol. E c’è già la data del possibile primo allenamento: il 30 dicembre, quando la squadra di Pioli si ritroverà a Milanello per la seduta post sosta natalizia. Boban e Maldini sembra quindi che abbiano convinto il gigante svedese a tornare in quella che era stata la sua casa dal 2010 al 2012. “Andrò in un club che deve tornare a vincere di nuovo” aveva detto qualche settimana fa. L’identikit ora sembra più chiaro.