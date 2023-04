Milan, Pobega out per una frattura costale composta

Tommaso Pobega non sarà a disposizione di mister Pioli per la sfida di domani con Lecce. Nel corso dell'allenamento odierno, in uno scontro di gioco, il centrocampista ha riportato una frattura costale composta. I rossoneri tra una settimana affronteranno la Roma allo stadio Olimpico. Come statistiche c'è un dato che sorprende: il Milan in Serie A non vince una partita casalinga da ormai due mesi. Gli ultimi tre punti tra le mura amiche sono arrivate con il 2-0 inlfitto all'Atalanta il 26 febbraio grazie ad un autogol di Musso (viziato da un tiro spettacolare di Theo) e un gol di Messias.