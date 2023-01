Milan, Pioli: “Dalla partita con la Roma non siamo stati più in grado di reagire”

Il tecnico deluso: "In questo ultimo mese non stiamo funzionando come prima. Ci manca compattezza ed energia"

"Ora dobbiamo reagire. Probabilmente non riusciremo a rivincere lo scudetto, il nostro scudetto sarà lottare per la zona Champions e abbiamo la possibilità di raggiungere ancora questo obiettivo" dice Stefano Pioli , tecnico del Milan, ai microfoni di SkySport al termine della pesante sconfitta contro il Sassuolo.

Il problema è tecnico, tattico o psicologico?"Dalla non vittoria con la Roma non siamo riusciti a mettere in campo le nostre prestazioni. Gli ultimi due giorni di allenamento sono stati i migliori, ma come prendiamo uno schiaffo facciamo fatica a reagire. Questi momenti, però, si superano solo lavorando insieme. Capisco che non può esserci quella leggerezza di prima ma questo significa che dobbiamo lavorare con più convinzione perché abbiamo ancora le possibilità per centrare il piazzamento Champions".