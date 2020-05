Milan, per Ibrahimovic solo lesione al soleo del polpaccio: ok il tendine d’Achille

Sospiro di sollievo per il Milan: Zlatan Ibrahimovic ha riportato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro, mentre il tendine d’Achille non ha subìto danni. Ecco il comunicato pubblicato dal club rossonero: “AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimović nell’allenamento di ieri ha riportato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Il tendine achilleo è perfettamente integro. Un esame strumentale di controllo verrà effettuato fra 10 giorni”.

Nella giornata di ieri la notizia dell’infortunio che se fosse stato al tendine d’Achille avrebbe quasi certamente costretto lo svedese a chiudere in anticipo la carriera. Ora per i tifosi milanisti una notizia che può far sorridere. La sua presenza per la partita contro la Roma resta comunque a rischio.