Milan, oggi tattica e partitella su campo ridotto per la squadra di Pioli

Ancora uno step prima dell’impegno con la Roma. Il Milan si è ritrovato stamattina a Milanello per svolgere la penultima seduta di allenamento, in vista della trasferta in Europa League contro il Celtic in programma giovedì sera alle 21.00. I ragazzi di Stefano Pioli sono stati assistiti in allenamento da Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara. Ibra e compagni si sono ritrovati in campo, sul rialzato alle spalle degli spogliatoi, dopo aver terminato l’attivazione muscolare in palestra. All’inizio dei torelli a tema per cominciare il lavoro con il pallone, poi si è passati al possesso palla e alla parte tattica. Infine, si è giocata una partitella su campo ridotto. Lunedì prossimo, 26 ottobre, la prima della Serie A sfiderà la Roma a San Siro, ma preoccupano le condizioni di Calhanoglu: il trequartista turco ha dovuto lasciare in stampelle il centro sportivo per un trauma distorsivo alla caviglia. Le condizioni saranno valutate tra oggi e domani, ma Calhanoglu sicuramente non potrà scendere in campo contro il Celtic e rimane in dubbio per la sfida contro la squadra di Fonseca in campionato.