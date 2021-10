Milan, Maignan si opera: arriva Mirante, domani visite e firma

Il portiere rossonero avverte ancora dolore: club e staff medico hanno deciso di intervenire per farlo recuperare al 100%. Può arrivare l'ex giallorosso, attualmente svincolato

Mike Maignan costretto a operarsi. Il portiere del Milan continua ad avvertire un dolore al polso e così il club e lo staff medico hanno deciso di programmare per domani un intervento in artroscopia per permettergli di recuperare il più in fretta possibile e tornare al 100%. “Il persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro di Mike Maignan impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal Professor Loris Pegoli”, si legge nel comunicato. Roma-Milan è in programma il 31 ottobre alle 20:45 a San Siro. Il francese non ci sarà, ma in porta potrebbe esserci un ex e non Tatarusanu.