Milan, lavoro atletico e tattico. Domani alle 15 la conferenza di Pioli

Il Milan si prepara alla sfida contro la Roma, in programma domenica alle 18 allo stadio Olimpico. Oggi penultimo allenamento a Milanello prima della rifinitura di domani. Presenti anche Maldini e Massara, che hanno assistito da vicino alla seduta guidata da Pioli: attivazione muscolare in palestra, dove la squadra ha lavorato anche con gli attrezzi, prima di uscire sul campo. Poi esercizi atletici e serie di partitelle con le mani. Dopo la fase tattica e prima di rientrare negli spogliatoi, Pioli ha diviso il gruppo in quattro squadre che si sono sfidate in un minitorneo disputato su una serie di cross e tiri in porta. Domani mattina la rifinitura, poi alle 15 la conferenza stampa del tecnico ex Lazio prima della partenza da Malpensa direzione Roma.