Milan, Krunic: “Con la Roma scontro diretto. All’Olimpico per vincere”

Ai microfoni di MilanTV, il centrocampista rossonero Rade Krunic ha detto la sua riguardo la sfida tra la Roma e la banda di StefanoPioli. Queste le sue dichiarazioni: "Lo scontro diretto sicuramente pesa parecchio, è come se fossero in ballo sei punti. Se vinci sei molto avanti, come ora che abbiamo vinto contro il Lecce e le altre avversarie hanno perso. Abbiamo guadagnato qualcosa e sarà così anche sabato, una partita tosta contro una formazione forte che sta facendo bene. Noi però siamo il Milan e all'Olimlico andiamo per vincere".