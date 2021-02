Milan, Ibra chiede il cambio per un crampo al polpaccio. Pioli: “Vedremo per domenica”

Sconfitta pesantissima per il Milan, che contro l’Inter perde 3-0 il derby e vede allontanare i rivali in testa alla classifica a più quattro. A fine partita Stefano Pioli ha commentato il match ma anche le condizioni di Ibrahimovic: “Ha chiesto lui il cambio per un crampo al polpaccio – le parole a Dazn -, non era più in grado di staccare. Poi vedremo per giovedì e domenica che scelte fare”.

L’attaccante rossonero è uscito al 75′ quando il risultato era già di 3-0 (al suo posto è entrato Castillejo) e nelle prossime ore verranno valutate le sue condizioni in vista del match di Europa League di giovedì contro la Stella Rossa ma soprattutto quella contro la Roma in programma domenica prossima allo stadio Olimpico.