Milan, Giampaolo ai saluti: ora Spalletti è sempre più vicino

Luciano Spalletti è sempre più vicino al Milan. Come riporta gazzetta.it, il club rossonero sta spingendo per chiudere la trattativa con l’ex allenatore della Roma, ancora sotto contratto con l’Inter. È proprio questo il nodo da sciogliere, perché la volontà di Spalletti è quella di allenare i rossoneri: tutte le parti sono quindi al lavoro per concludere la rescissione con i nerazzurri, a cui il toscano è legato fino al 2021. Intanto Giampaolo è rimasto a Gallarate e attende di conoscere il suo futuro, ormai segnato: il Milan formalizzerà l’esonero non appena avrà raggiunto l’accordo con Spalletti.