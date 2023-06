Milan, dopo Maldini saluta anche Massara: ufficiale l’addio

Nelle ultime ore si parlava di un clamoroso ritorno alla Roma per Massara, ma al momento il ruolo di Pinto non sembra essere in discussione

Dopo circa 24 ore da quello di Maldini è arrivato anche l'annuncio ufficiale dell'addio di Massara. Il Milan lo ha comunicato sul proprio sito: "AC Milan annuncia che Frederic Massara conclude il suo incarico nel Club. Ringraziamo Ricky per il suo contributo al progetto di crescita del Milan in questi anni". Il terremoto del club rossonero ha portato al divorzio con entrambi i dirigenti. Nelle ultime ore si parlava di un clamoroso ritorno alla Roma per Massara, ma al momento il ruolo di Pinto non sembra essere in discussione.