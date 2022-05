Milan, Cardinale firma l’accordo preliminare: RedBird è il nuovo proprietario

Nei prossimi giorni, l'ufficialità della vendita del club rossonero

Manca solo l'ufficialità, che arriverà a breve: il Milan ha cambiato proprietario. Dopo lo scudetto, quindi, i rossoneri passano in mano al fondo RedBird Capital Partners. Gerry Cardinale, Ceo del gruppo, ha firmato il contratto preliminare per il passaggio di consegne della quota di maggioranza, il 70%, della società dal fondo Elliot. Questo è solo il signing però, per il closing servirà più tempo.