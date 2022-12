Mihajlovic, camera ardente in Campidoglio. Lunedì mattina i funerali

L'ultimo saluto presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Piazza Esedra a Roma

I funerali di Sinisa Mihajlovic, che si è spento a soli 53 anni a causa della leucemia mieloide acuta contro cui combatteva da due anni e mezzo, si terranno lunedì 19 dicembre alle ore 11 presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Piazza Esedra a Roma. Il Comune, intanto, sta allestendo la camera ardente in Campidoglio per chi vorrà dare l'ultimo saluto a Miha.