Michela Giraud, comica e attrice, è stata protagonista di uno screzio sui social che ha portato addirittura alla riposta su X della Lazio. La comica, durante la trasmissione In &Out, ha esordito con una battuta sul club biancoceleste: "Si fossi Lazio, sarei una fascia". Un utente ha commentato così: "Cominciare questo programma con un monologo della Giraud è un autogol clamoroso". È arrivata pronta la risposta della comica che non le ha mandate a dire, insultando pesantemente l'autore della critica. A supporto dell'utente e in sua difesa è intervenuta la Lazio che su X ha scritto: "Perdonaci @MichelaGiraud se, anche sforzandoci, non riusciamo a ridere a questa tua “battuta” nuova e originale: fortunatamente però viviamo in una democrazia e ognuno di noi è libero di esprimere, con rispetto, le proprie opinioni, senza avere “paura” o ricevere insulti gratuiti. Anche per questo é giusto che il profilo X di una brillante comica come te rimanga aperto a beneficio di tutti. Un abbraccio e complimenti per lo spettacolo 🤥".