Messi, regalo d’oro a Dybala e compagni per la vittoria del Mondiale

Lionel Messi, a distanza di quasi 3 mesi dal trionfo Mondiale della sua Argentina, ha deciso di regalare 35 iPhone d'oro ai suoi compagni e allo staff che hanno preso parte alla spedizione in Qatar. Compreso Paulo Dybala, che ha realizzato uno dei rigori decisivi nella finale contro la Francia. Su ogni dispositivo, da 24 carati, sono incisi nome, numero e il logo dell'Afa con scritto "World Cup Champions 2022". Una fonte vicina al calciatore ha detto: "Lionel voleva fare qualcosa di speciale e appariscente per celebrare il suo momento di maggior orgoglio. Si è messo in contatto con l'imprenditore Ben Lyons e insieme hanno ideato il design". Questo pensiero gli sarebbe costato intorno ai 175mila sterline, 197mila euro. Ben, CEO di iDesign Gold, ha commentato: "Lionel non è solo il Goat, ma è anche uno dei clienti più affezionati di iDesign Gold e si è messo in contatto con noi un paio di mesi dopo la finale della Coppa del Mondo. Ha detto che voleva un regalo speciale per tutti i giocatori e lo staff per celebrare la straordinaria vittoria, ma non voleva il solito orologio. Quindi ho suggerito iPhone dorati con incisi i loro nomi e ha adorato l'idea".