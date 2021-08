Messi lascia il Barcellona, l’annuncio bomba del club: “Non rinnoverà”

Il comunicato dei blaugrana: "Ostacoli economici e strutturali. Gli auguriamo il meglio"

La fine di un'era. Lionel Messi non è più un giocatore del Barcellona. La Pulce e il club blaugrana si sono ufficialmente detti addio. Dopo le indiscrezioni del pomeriggio, arriva la conferma con un comunicato pubblicato dai catalani. Nonostante l'accordo per proseguire insieme, le regole economiche della Liga non hanno permesso di depositare il contratto. Ecco il comunicato: "Pur avendo raggiunto un accordo tra FC Barcelona e Leo Messi e con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, non può essere formalizzato a causa di ostacoli economici e strutturali (regolamento spagnolo LaLiga). Data questa situazione, Lionel Messi non continuerà ad essere legato all'FC Barcelona. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che i desideri sia del giocatore che del club non possano essere esauditi. Il Barça ringrazia con tutto il cuore il contributo del giocatore alla valorizzazione dell'istituzione e gli augura il meglio nella sua vita personale e professionale".