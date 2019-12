Mercato, rivoluzione Genoa: in arrivo Borini. Cessione in vista per Pinamonti

Il mercato è alle porte e molte squadre si guardano attorno. E’ questo il caso del Genoa, in piena crisi di risultati e bisognoso di rinforzi per centrare l’obiettivo salvezza. Come riporta Nicolò Schira di La Gazzetta dello Sport, in attesa di sciogliere il nodo allenatore, Preziosi progetta l’ennesima rivoluzione per gennaio. In arrivo Bruno Amione (Belgrano), Fabio Borini (Milan) e Michal Krmencik (ViktoriaPlzen). In uscita dal Genoa ci sono Barreca, Schone, Gümüş e uno tra Favilli e Pinamonti. Quest’ultimo in particolare potrebbe interessare anche il mercato della Roma, alla ricerca di un vice-Dzeko.