Mercato, Paredes e Palmieri in orbita Juventus

Leandro Paredes potrebbe tornare a giocare in Serie A. Come riportato da La Stampa, l’ex centrocampista giallorosso è nel mirino della Juventus, pronta a chiudere una operazione di scambio con il Paris Saint-Germain che coinvolge l’argentino ed Emre Can. Paredes in bianconero ritroverebbe Szczesny e Pjanic con cui aveva condiviso lo spogliatoio a Trigoria. Inoltre c’è un altro ex giallorosso che potrebbe presto accasarsi in bianconero: Paratici segue da vicino anche Emerson Palmieri, con il Chelsea che però non vorrebbe lasciarlo partire prima di giugno.