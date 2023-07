Mercato, ora c’è la firma sul contratto: Icardi al Galatasaray fino al 2026

L'attaccante argentino era stato accostato anche alla Roma come sostituto di Abraham

Mauro Icardi al Galatasaray, c'è la firma sul contratto. Lo riferisce Sky Sport, che spiega come in queste ore l'attaccante argentino abbia firmato il contratto che lo legherà al club turco fino al giugno 2026. Il PSG ha ceduto il giocatore a titolo definitivo per una cifra complessiva di 10 milioni di euro.