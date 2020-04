Mercato, l’Inter non vuole Nainggolan: la Fiorentina ci pensa

Fiorentina e Inter stanno parlando di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga ex Roma con ogni probabilità non verrà riscattato dal Cagliari perché la richiesta di 20 milioni è troppo alta per le casse del club. Per questo chi ci sta facendo un pensiero è la società viola di Commisso: l’idea – riporta “La Nazione” è quella di un prestito oneroso per un anno più riscatto obbligatorio che copra nell’insieme la richiesta di 20 milioni. L’Inter non ha intenzione di farlo restare in rosa e gli sta cercando una sistemazione per l’estate. Già la passata stagione Pradè aveva fatto un tentativo per portarlo a Firenze, quest’anno potrebbe essere la volta buona.