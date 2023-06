Mercato, l’Al-Nassr rilancia per Brozovic: l’Inter poi chiuderà per Frattesi

Marcelo Brozovic è sempre più vicino a lasciare l'Inter, cessione che sbloccherà il mercato in entrata dei nerazzurri, pronti a chiudere, battendo Roma e Juventus, per Davide Frattesi. Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore l'Al-Nassr è arrivato a offrire 18 milioni di euro per il centrocampista croato, con l'Inter che continua a chiederne di più e in attesa di un rilancio. Sul giocatore c'è anche il Barcellona che ha offerto al calciatore 3 anni di contratto a 7 milioni a stagione a salire ed è pronto a pareggiare l'offerta proveniente dalla società di Riad.