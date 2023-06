Mercato, il Galatasaray vuole McKennie e offre Zaniolo alla Juve

Weston McKennie, tornato recentemente dal prestito al Leeds, potrebbe essere la chiave della Juve per arrivare a Nicolò Zaniolo. Infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sul nazionale statunitense si registra il forte interesse del Galatasaray, disposto a mettere sul piatto il cartellino dell'ex Roma. La trattativa è ufficialmente iniziata e, da Istanbul, trapela un cauto ottimismo riguardo alla sua riuscita. Tuttavia, come alternativa, il club turco sta considerando anche il nome di Zakaria. Sarà interessante vedere come si sviluppa questa situazione nelle prossime settimane.