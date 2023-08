Mercato, fatta per Under al Fenerbahce. Alla Roma il 20% della rivendita

Cengiz Under al Fenerbahce è cosa fatta. Come riportato da Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, il Marsiglia e il club turco hanno trovato l'accordo definitivo per il trasferimento dell'esterno ex Roma, che lascia la Francia dopo due anni esatti. Già nelle prossime ore si dovrebbero sapere le cifre ufficiali dell'operazione e il calciatore dovrebbe arrivare ad Istanbul per le visite mediche. Notizia interessante anche in chiave giallorossa, visto che proprio in occasione della cessione dell'attaccante turco al Marsiglia nel 2021, i capitolini avevano previsto nell'accordo con i francesi una percentuale del 20% sulla futura rivendita del calciatore. Altri soldi in arrivo dunque per la Roma e Tiago Pinto, utili sicuramente per infoltire le risorse da reinvestire per il nuovo attaccante che Mourinho sta ancora aspettando.