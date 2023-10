Mercato, anche il Manchester United pensa a Conte

Nel futuro del tecnico salentino potrebbe esserci un ritorno in Premier

Redazione

Non ci sono solamente Juventus, Roma o Napoli nel futur di Antonio Conte. Il tecnico salentino potrebbe far ritorno in Premier League. Secondo quanto riportato dal Sun. Piace molto al Manchester United attualmente allenato da Ten Hag.

Dall'Inghilterra rilanciano dunque una possibilità che potrebbe però concretizzarsi durante la prossima stagione. Conte ha infatti ricordato in un'intervista recente che non prende squadre in corsa e infatti i Red Devils starebbero valutando un suo inserimento solamente a partire dal 2024/2025, ipotesi da non scartare a priori.

