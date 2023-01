Mercato, accordo tra l’ex Roma Luca Pellegrini e la Lazio

La Lazio sta trattando un ex giocatore della Roma. Come riferisce Sky Sport, la società biancoceleste ha trovato l'accordo con Luca Pellegrini, ma prima deve essere definito il prestito di Fares all'Alanyaspor. Manca ancora l'intesa tra il giocatore algerino e il club turco. Pellegrini sarebbe il terzo calciatore, dopo Kolarov e Pedro, che negli ultimi anni ha vestito sia la maglia giallorossa che quella laziale.