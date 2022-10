Mazzone, arriva il docu-film su Amazon. C’è anche Totti: “E’ stato il massimo”

Tutta la vita del tecnico in un film in uscita nei prossimi mesi. Carletto ha allenato la Roma tra il 1993 e il 1996

Carlo Mazzone, un mito per il calcio italiano. Un grande tecnico e un tifoso della Roma che ha visto crescere ed esplodere Totti nei suoi primi anni di carriera e che ha guidato la prima Roma di Franco Sensi. “Come un padre”, appunto. Che è poi il titolo del nuovo docu-film del regista Alessio di Cosimo che uscirà nei prossimi mesi su Amazon Prime e che racconterà l’incredibile storia di Carletto. Settecentonovantasette panchine in trentasette anni da allenatore. Passando da squadre di bassa classifica a Fiorentina, Roma, Napoli. Da giocatori pagati poche centinaia di migliaia di vecchie lire a Totti, Baggio, Guardiola, Pirlo e Aldair. Nel trailer (e poi nel film) uscito pochi minuti fa anche le parole dello stesso Totti: “Incontrarlo in quel momento è stato il massimo del massimo per me. E’ stato il papà di tutti, forse perché è nato il 19 marzo”. Oltre a quelle di Baggio: (“Per lui avrei fatto di tutto, sarei andato nel fuoco”) e Ranieri ("La sua arma era la passione").