Frederic Massara lascia il Rennes dopo meno di un anno. Il club francese ha annunciato la separazione consensuale dal direttore sportivo, prima del suo approdo in Ligue 1 accostato anche alla Roma, con un comunicato ufficiale. "Di comune accordo, lo Stade Rennais F.C. e Frederic Massara, nominato Direttore Sportivo il 10 luglio 2024, hanno deciso di porre fine alla loro collaborazione al termine dell'ultima giornata di Ligue 1", recita la nota. Tra le operazioni condotte dall'ex Milan la cessione di Enzo Le Fée alla Roma per 23 milioni di euro. Tra le voci più insistenti ora quella che lo vorrebbero in orbita Juventus.