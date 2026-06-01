Situazione nera in casa dell'Olympique Marsiglia. Anzi, rossa. Come riporta L'Equipe, infatti, il club francese non ha rispettato l'accordo di regolamento siglato nel 2022 e ha accumulato perdite nette pari a circa 157 milioni di euro nelle ultime tre stagioni. Per questo l'OM rischia pesanti sanzioni da parte dell'UEFA a causa della grave situazione finanziaria, che potrebbero spingersi fino all'esclusione del club dalla prossima Europa League. Entro il prossimo 18 giugno, inoltre, il Marsiglia sarà ascoltato dalla DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion, garante finanziario del calcio francese), i cui dati hanno evidenziato un costante deterioramento del bilancio della società di Frank McCourt: un deficit di 12.7 milioni nel 2022-2023, salito a 39.1 nel 2023-2024 e precipitato a 105 milioni nel 2024-2025. All'orizzonte un blocco o ridimensionamento del monte ingaggi.

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Questa situazione e le difficoltà di bilancio illustrate dal quotidiano francese spiegano la necessità del Marsiglia di realizzare plusvalenze nel più breve tempo possibile attraverso le cessioni sul mercato. La Roma, in tal senso, resta alla finestra per Mason Greenwood, il sogno del club giallorosso per rinforzare il reparto offensivo di Gasperini. La Roma, stando a L'Equipe, sarebbe da giorni in contatto con l'OM per il centravanti inglese.