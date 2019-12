Marotta: “Per noi conta più la prestazione che il risultato”

La quindicesima giornata di Serie A si apre con Inter-Roma. I giallorossi vogliono una vittoria importante in un big match fuori casa, la squadra di Conte vuole tenere al sicuro il primo posto conquistato la scorsa settimana. Prima del fischio d’inizio ha parlato il dirigente nerazzurro Marotta. Ecco le sue parole rilasciate a Sky Sport.

“Noi siamo molto sereni nell’affrontare avversario dopo avversario e consapevoli delle nostre capacità. Siamo in una fase interlocutoria e conta più la prestazione del risultato. Siamo contenti del nostro percorso di crescita”.

Sul mercato

Non siamo in una situazione di ansia. Ci avviciniamo a questo mercando sapendo che questo gruppo ha risposto bene. Ha risposto a un metodo di allenamento e di pensiero di Conte. La cultura del lavoro è forte. Ci avviciniamo al mercato per cogliere delle opportunità che devono essere superiori ai giocatori che abbiamo