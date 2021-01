Marotta: “La società è solida, normali i momenti di difficoltà. Con la Roma sarà dura”

Alle 12.30 allo stadio Olimpico il big match Roma-Inter. I giallorossi vogliono continuare a sorprendere, i nerazzurri devono restare aggrappati al Milan vincente ieri sera. Prima del fischio d’inizio ha parlato il dirigente Beppe Marotta. Queste le sue parole.

MAROTTA A DAZN

Una partita tosta e importante oggi, un vero e proprio big match. Gli scontri diretti anche lo scorso anno hanno pesato molto sul campionato

E’ una partita difficile, siamo in una fase interlocutoria della stagione e del campionato. Conteranno la prestazione che saremo in grado di offrire e il risultato.

Si è arrivati a questa sfida con tante tematiche anche extra campo. Come commenta tutte queste voci?

Voglio tranquillizzare i tifosi: la proprietà e la società sono solide. Il momento di contrazione finanziaria riguarda il calcio e lo sport in generale, è normale che ci siano momenti di difficoltà. Siamo una squadra di calcio, queste sono situazioni che portano a maggior compattezza e senso di appartenenza, ad onorare la maglia: sono molto positivo sul nostro futuro.

Si aspettava la mossa dell’agente di Eriksen per le commissioni?

Sono dinamiche abitudinarie in un mondo come il nostro, posso assicurare che la società adempirà ai suoi obblighi contrattuali.

Non parte e non arriva nessuno, occasioni comprese?

Parte da una necessità che deve diventare virtù: la mancata possibilità di fare investimenti deve portarsi a rivalutare questo gruppo. Stiamo valutando attentamente una riconferma totale della squadra.