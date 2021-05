Marotta: “Abbiamo tante difficoltà, spero che Conte resti all’Inter”

Il dirigente interista spiega la situazione del club: "C’è massimo rispetto per i giocatori e lo staff tecnico, che ci hanno regalato qualcosa di straordinario. Onoreremo gli impegni fino in fondo"

Il dirigente dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato nel pregara della sfida con la Roma. Queste le sue dichiarazioni.

MAROTTA A SKY

E’ arrivato il momento di tirare le somme. La Roma è a 27 punti da voi, un enorme divario… Al di là del riferimento alla Roma abbiamo fatto una grande impresa, il cui merito è di giocatori e allenatore col supporto della società. Neanche noi ci rendiamo conto di questa bellissima cavalcata.

Sulla questione della richiesta ai giocatori di rinunciare agli stipendi? C’è sempre una grande lente d’ingrandimento attorno al’Inter che enfatizza problematiche comuni in altri club. Affrontiamo questo problema con coscienza e responsabilità, nei tempi e nei modi giusti saranno onorati fino in fondo gli aspetti contrattuali.

I giocatori hanno collaborato o sono irritati? Tutto è partito da un confronto con il presidente, che ha fotografato il momento economico e finanziario del calcio convolvendo l’Inter, nella massima cordialità. Ha sensibilizzato su un momento di difficoltà del club, ma non c’è stato alcun diktat: sta alla coscienza di ognuno prendere una decisione. C’è massimo rispetto per i giocatori e lo staff tecnico, che ci hanno regalato qualcosa di straordinario. Onoreremo gli impegni fino in fondo.

I 14 titolari hanno avuto la garanzia di ritrovarsi insieme il prossimo anno con lo stesso tecnico? Farebbe bene Conte a non parlarne, è giusto concentrarsi sulle cose piacevoli che abbiamo conquistato. E’ giusto godersi la vittoria da qui alle prossime tre partite, la società poi comunicherà tutto e risponderà alle domande. Ora lasciateci gioire di questo traguardo, in tutti i club si affrontano i programmi in rapporto ali budget per i prossimi anni. Non siamo in una situazione così disastrosa da cancellare con una spugna ciò che è stato fatto. E’ obbligatorio essere ottimisti sul futuro.

Avete mai ragionato sulla rinuncia ai fondi in Lega calcio? Siamo davanti a una situazione post pandemia che ha portato a problemi in tutti i settori dell’imprenditoria. Sui fondi posso dire che è uno strumento che potrebbe servire in un momento di mancanza di liquidità, ma ci sono negoziazioni e condizioni che non collimano con le esigenze del club, che può scegliere di voler difendere il proprio fortino.

Conte sarà l’allenatore dell’Inter? Glielo auguro, con lui è iniziato un ciclo conciso con il Covid, che ha creato grosse turbative nell’ambito della programmazione e dei calendari. Se valutiamo il cammino di Conte in queste due annate e i risultati che ha ottenuto è chiaro come non possiamo che sperare di poter continuare, anche in mezzo a tante difficoltà.