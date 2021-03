Udinese, Marino: “Roma-Musso, niente di concreto. Ora la società non sbagli il dopo-Dzeko”

Se sono solo strategie di mercato si scoprirà solo nei prossimi mesi. Per il momento il direttore generale dell’Udinese Pierpaolo Marino getta acqua sul fuoco sulla trattativa Roma-Musso: “Non c’è niente di concreto al momento”, ha detto alla trasmissione “Il Tribunale della romane”. Il dirigente ha parlato anche del club giallorosso: “È una squadra ben organizzata, ha ottime individualità e gioca bene nel complesso. Ed è l’unica squadra che ha tolto all’Udinese sei punti su sei. Due o tre elementi su questa base di squadra possono essere sufficienti per lottare per lo scudetto. Il club non deve sbagliare il sostituto di Dzeko: deve trovare un centravanti che segni venticinque gol, un vero bomber. Questo è il nodo principale. Fonseca sta facendo un ottimo lavoro, dovrebbe rimanere e con un inserimento per reparto può lottare per lo scudetto. Monchi? Da decano dei diesse italiani mi aspettavo che ci insegnasse qualcosa di meglio. Invece poi nella bagarre che era quella Roma è naufragato e non ci ha lasciato qualcosa di memorabile”.