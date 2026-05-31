Il PSG continua a scrivere la storia. Due Champions League in due anni. Un dominio che in Europa hanno conosciuto in pochi. Nella festa parigina c'è anche una piccola sfumatura giallorossa. La prima porta il nome di Marquinhos, passato da Roma per una sola stagione ma rimasto nel cuore di molti tifosi. Poi c'è Renato Marin. L'ex portiere della Primavera giallorossa, arrivato a Parigi a parametro zero, ha vissuto la gioia più grande della sua giovane carriera. Non è sceso in campo nella finale, ma il trionfo è anche suo. E in Francia sono convinti di avere tra le mani un talento destinato a far parlare di sé. Dopo la vittoria, Marin ha celebrato il successo sui social con un semplice ma significativo messaggio: "Campioni d'Europa". Un post che ha raccolto centinaia di reazioni e anche qualche commento speciale. Tra questi c'è quello di Bruno Conti. L'uomo che lo ha visto crescere nel settore giovanile della Roma tra il 2020 e il 2024. Poche parole, ma cariche di affetto e orgoglio: "Complimenti Renato". Un messaggio che racconta il legame rimasto intatto nonostante l'addio. E tra i complimenti è spuntato anche quello di un altro ex giallorosso, Alexander Doni.