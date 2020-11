Maradona, indagato il medico personale per omicidio colposo

Alone di mistero sugli ultimi giorni di vita di Maradona. Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, il medico personale del Pibe de Oro sarebbe sotto accusa per negligenza medica. Il dottor Luque sarà chiamato a testimoniare davanti alla Procura di San Isidro (Buenos Aires) e rischia ora di essere indagato per omicidio colposo. Dall’argentina arrivano voci su una possibile discussione tra la leggenda argentina e il medico nei giorni che hanno preceduto la morte, una versione confermata anche dalla famiglia di Diego. Le forze dell’ordine hanno effettuato una perquisizione dell’abitazione del dottore e si attendono ora notizie su eventuali sviluppi della vicenda.