Tra gli auguri illustri a Francesco Totti ci sono anche quelli di Diego Armando Maradona. Il Pibe De Oro ha dedicato un post sul proprio profilo Instagram ai 44 anni dell’ ex capitano giallorosso, allegando anche una foto dei due insieme in campo per un match di esibizione: “Tanti auguri Pupone”. Pronta la risposta di Totti, che ha ringraziato il Diez spendendo per lui parole al miele: “Grazie, Numero 1!”.