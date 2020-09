Mancini: “Zaniolo ha tempo per recuperare in tranquillità e partecipare agli Europei”

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha parlato in un’intervista ai microfoni del TGPoste (telegiornale di Poste Italiane). Nell’intervento spazio anche alla parentesi Zaniolo, infortunatosi al crociato del ginocchio sinistro nell’ultimo match tra Olanda e Italia. Di seguito le sue parole: “Ho parlato con lui qualche giorno fa, sta bene, è stato operato, l’operazione è andata bene, quindi la speranza è di rivederlo al più presto, ma con calma, perché comunque ha il tempo per recuperare per poi venire agli Europei. Quindi insomma, può recuperare con tranquillità, è un ragazzo giovane e credo che lo farà sicuramente al 100%”.