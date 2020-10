Mancini: “Si potevano eliminare le due amichevoli. Speriamo ElSha sia un falso positivo”

Roberto Mancini, nella conferenza stampa della vigilia del match tra Italia e Olanda, ha analizzato la situazione della sua Nazionale: dalla positività di Stephan El Shaarawy al match di domani in Nations League, svelando anche qualche indizio sulla formazione che scenderà in campo. Di seguito le dichiarazioni del commissario tecnico: “Abbiamo vissuto una giornata normale, non è cambiato molto. Siamo in ritiro da 11 giorni con un tampone al giorno e la speranza è che il tampone di El Shaarawy abbia dato un falso positivo”.

Sulla partita a Bergamo e la formazione

“Ci fa piacere essere qui a Bergamo. Ci saranno dei cambi rispetto alla Polonia, rientrerà Chiellini. Abbiamo tanti giovani e possiamo migliorare ancora molto da qui all’Europeo. Penso che per una squadra sia importante giocare bene ed andare vicino al gol, speriamo di migliorare anche in questo”.

Sull’attacco che scenderà in campo domani contro l’Olanda

“Chiariamo le cose, abbiamo un gruppo di ragazzi, sono stati bravissimi. Tutti si meritano di giocare, ho anche rispetto per i calciatori, bisogna avere rispetto, pensando che poi non andranno nemmeno in vacanza, quindi devo anche salvaguardarli, se ho tre partite ne faccio fare una per uno. Domani tocca a Immobile. Ho specificato apposta, con la Moldavia ho fatto giocare qualcuno che non ha mai esordito. Per la Polonia pensavo fosse meglio per Belotti, questa per Immobile. Vale quello che ho detto prima: Ciro è un bravo ragazzo, ottimo giocatore, ha fatto valanghe di gol ma ho rispetto per la sua stagione, lunghissima”.

Sulla possibilità di limitare le partite della Nazionale

“Non lo so. Per quel che riguarda la Nazionale le partite sono state tante fino a qualche anno fa, si potevano eliminare le due amichevoli, ma oltre questo non lo so”