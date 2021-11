Manchester United, idee Rudi Garcia e Fonseca. Il francese: “Non smentisco”

I due ex allenatori della Roma sembrano avere le caratteristiche giuste per il dopo Solskjaer alla guida dei Red Devils

Rudi Garcia è la nuova idea del Manchester United per sostituire Ole Gunnar Solskjaer. Come riporta manchestereveningnews.co.uk, l'ex tecnico di Roma e Lione potrebbe essere l'alternativa a Mauricio Pochettino, ma il PSG non ha nessuna intenzione di liberare l’allenatore argentino. Garcia, andato via dal Lione alla fine della scorsa stagione, si trovava a Manchester ieri: "Non commento le voci riguardo la mia carriera, non dirò niente a riguardo - ha detto il francese - sono qui per commentare la partita tra Manchester City e PSG".